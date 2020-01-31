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НЕКОТОРЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛЕГПРОМА ГОСУДАРСТВО ВОЗМЕСТИТ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ
11:18 03.02.2020
Некоторым предприятиям легкой промышленности в 2020 году из бюджета будут возмещены проценты по кредитам. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 55 от 31 января 2020 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, РУПТП «Оршанский льнокомбинат» возместят проценты по кредиту в размере 51,8 млн. долларов, выданному на модернизацию производства. Кредит был выдан предприятию в соответствии с кредитным соглашением, которое было подписано правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая 30 декабря 2015 г.
«Возмещение процентов производить в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату их возмещения. Полученные средства в 2020 году направляются РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на пополнение оборотных средств», - говорится в постановлении.
Кроме того, будут ежемесячно выплачивать 50% ставки по кредиту ОАО «Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения» и 100% ставки ОАО «Камволь».
Минфину поручено обеспечивать компенсацию потерь, возмещение и уплату процентов или их части по кредитам в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели в 2020 году.
Контроль за выполнением постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.
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