Некоторым предприятиям легкой промышленности в 2020 году из бюджета будут возмещены проценты по кредитам. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 55 от 31 января 2020 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, РУПТП «Оршанский льнокомбинат» возместят проценты по кредиту в размере 51,8 млн. долларов, выданному на модернизацию производства. Кредит был выдан предприятию в соответствии с кредитным соглашением, которое было подписано правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая 30 декабря 2015 г.

«Возмещение процентов производить в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату их возмещения. Полученные средства в 2020 году направляются РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на пополнение оборотных средств», - говорится в постановлении.

Кроме того, будут ежемесячно выплачивать 50% ставки по кредиту ОАО «Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения» и 100% ставки ОАО «Камволь».

Минфину поручено обеспечивать компенсацию потерь, возмещение и уплату процентов или их части по кредитам в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели в 2020 году.

Контроль за выполнением постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.