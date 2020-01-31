|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ГРЕЧКУ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНО
10:12 03.02.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 10 от 30 января 2020 года продлено по 28 апреля 2020 года временное ценовое регулирование на крупу гречневую путем установления предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении.
Согласно документу, предельная торговая надбавка применяется к отпускной цене производителя (импортера) с учетом оптовой надбавки, которая не должна превышать 10%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2020
Курсы в банках
на 03.02.2020
Конвертация в банках
на 03.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте