Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 10 от 30 января 2020 года продлено по 28 апреля 2020 года временное ценовое регулирование на крупу гречневую путем установления предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении.

Согласно документу, предельная торговая надбавка применяется к отпускной цене производителя (импортера) с учетом оптовой надбавки, которая не должна превышать 10%.