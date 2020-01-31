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МАРТ БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛО ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ НА 6,6% С 1 ФЕВРАЛЯ
14:50 31.01.2020

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по расположенным на территории Беларуси магистральным трубопроводам с 1 февраля повышаются на 6,6%. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 28 января 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в ходе состоявшихся переговоров между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Федеральной антимонопольной службой России, несмотря на ранее достигнутые договоренности о необходимости компенсации потерь ОАО «Гомельтранснефть Дружба», предложения МАРТ поддержаны не были. Таким образом, стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий.

«В данном случае, согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, утвержденной Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», - пояснили в ведомстве.

Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями Методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта», - отмечается в сообщении.

Постановление МАРТ от 28 января 2020 г. № 6 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
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