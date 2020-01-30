На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды», которым определяется перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 января по 10 февраля 2020 г.