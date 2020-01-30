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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОРГАНЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬ 27 ЗАКОНОПРОЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
11:31 31.01.2020
Постановлением Совета министров № 54 от 29 января 2020 г. утвержден план подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2020 году.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в план вошли 27 законопроектов в различных сферах.
Так, документом предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов Республики Беларусь: Налоговый, Банковский, Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь, о недрах и др. Совершенствование норм кодексов будет осуществляться с учетом практики их применения.
Будут подготовлены законопроекты о внесении с учетом практики применения законов изменений и дополнений в законы «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования», «О занятости населения Республики Беларусь», «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь», «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц», «О рынке ценных бумаг», «Об инвестициях», «О гражданстве Республики Беларусь», «О Совете Министров Республики Беларусь» и др.
Постановление определяет также подготовку законопроектов «О волонтерской деятельности», «О лицензировании», «О саморегулируемых организациях», «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».
Также в план включена подготовка концепций законопроектов: «О страховой деятельности», «Об объединениях нанимателей», «О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции», «Об информации, информатизации и защите информации».
Республиканским органам государственного управления поручено обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (концепций законопроектов), предусмотренных планом, их согласование с заинтересованными и представление в правительство в установленные сроки. Также поручено совместно с Национальным центром законодательства и правовых определять объем работ и направление этой деятельности, а также обеспечивать участие своих работников в подготовке законопроектов.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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