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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СИСТЕМЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

16:49 30.01.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О системе противопожарного нормирования и стандартизации», принятие которого позволит определить круг требований по обеспечению пожарной безопасности, надзор за которыми осуществляется органами государственного пожарного надзора. Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 января по 9 февраля 2020 г.