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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 2020 ГОД
13:26 30.01.2020

Постановлением Совета министров № 53 от 29 января 2020 г. утвержден комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2020 год.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечне содержится более 50 наименований мероприятий.

Среди них: разработка предложений о включении норм, направленных на стимулирование взаимодействия субъектов хозяйствования на основе кластерной модели развития, в нормативные правовые акты Республики Беларусь;

реализация отраслевых планов организации цифровой трансформации видов экономической деятельности на 2020 год;

разработка государственных стандартов, направленных на обеспечение реализации концепции цифровой трансформации промышленного сектора;

подготовка предложений по методам стимулирования реализации инновационных проектов в рамках государственных программ инновационного развития;

расширение практики оказания государственной финансовой поддержки при реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и грантов;

подготовка проекта указа «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы»;

подготовка проектов нормативных правовых актов об участии Республики Беларусь в международных договорах в сфере интеллектуальной собственности;

привлечение иностранных и отечественных инвестиций в Парк высоких технологий и Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»;

создание и развитие центров трансфера технологий при учреждениях высшего образования, научных организациях в Минске, областных и наиболее крупных районных центрах.

Мероприятия будут способствовать реализации следующих направлений развития национальной инновационной системы:

формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики;

совершенствование системы финансирования и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности;

совершенствование системы управления научно-технической и инновационной деятельностью;

совершенствование системы охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью;

стимулирование развития инновационного предпринимательства;

развитие инвестиционной деятельности в научно-технической и инновационной сфера;

совершенствование системы коммерциализации результатов научно-технической деятельности;

развитие инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной деятельности.
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