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СОВМИН УТВЕРДИЛ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 2020 ГОД

13:26 30.01.2020 Постановлением Совета министров № 53 от 29 января 2020 г. утвержден комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2020 год. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечне содержится более 50 наименований мероприятий. Среди них: разработка предложений о включении норм, направленных на стимулирование взаимодействия субъектов хозяйствования на основе кластерной модели развития, в нормативные правовые акты Республики Беларусь; реализация отраслевых планов организации цифровой трансформации видов экономической деятельности на 2020 год; разработка государственных стандартов, направленных на обеспечение реализации концепции цифровой трансформации промышленного сектора; подготовка предложений по методам стимулирования реализации инновационных проектов в рамках государственных программ инновационного развития; расширение практики оказания государственной финансовой поддержки при реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и грантов; подготовка проекта указа «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы»; подготовка проектов нормативных правовых актов об участии Республики Беларусь в международных договорах в сфере интеллектуальной собственности; привлечение иностранных и отечественных инвестиций в Парк высоких технологий и Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»; создание и развитие центров трансфера технологий при учреждениях высшего образования, научных организациях в Минске, областных и наиболее крупных районных центрах. Мероприятия будут способствовать реализации следующих направлений развития национальной инновационной системы: формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики; совершенствование системы финансирования и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности; совершенствование системы управления научно-технической и инновационной деятельностью; совершенствование системы охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью; стимулирование развития инновационного предпринимательства; развитие инвестиционной деятельности в научно-технической и инновационной сфера; совершенствование системы коммерциализации результатов научно-технической деятельности; развитие инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной деятельности.