Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «О ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней», направленного на совершенствование порядка ценообразования на данный перечень медицинских товаров.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Общественное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 8 по 20 января 2020 г. Информация о проведении обсуждения также была размещена на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по итогам общественного обсуждения на сайте «Правовой форум Беларуси» опубликовано 17 сообщений граждан, 25 субъектов хозяйствования представили предложения и замечания по проекту указа непосредственно в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

На сайте «Правовой форум Беларуси» гражданами отмечена разница в ценах аптек республики, необходимость создания условий для входа на рынок лекарственных средств и медицинских изделий (совершенствование процедуры регистрации лекарственных средств и медицинских изделий) и др.

По результатам анализа поступивших замечаний и предложений выявлены наиболее актуальные вопросы в отношении проекта указа: установление перечней лекарственных средств и медицинских изделий; формирование отпускной цены на импортный медицинский товар и применение ограниченного размера надбавки; порядок предоставления скидок; размеры оптовых и торговых надбавок; сохранение отдельных норм указа от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» (возможность реализации ниже расчетной отпускной цены, формирование цены при предоставлении финансовой скидки).

Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены совместно с заинтересованными государственными органами (организациями), а информация об их учете либо неучете с указанием причин будет отражена в обосновании к проекту указа.

С учетом поступивших замечаний и предложений концепция проекта указа может быть изменена, соответственно, после его доработки он будет направлен на повторное согласование с заинтересованными государственными органами (организациями) и при необходимости вынесен на повторное публичное обсуждение.