ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БЕЛАРУСЬ ПОВЫШАЕТ С 1 ФЕВРАЛЯ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
15:02 29.01.2020

Постановлением Совета министров № 46 от 28 января 2020 г. повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $78,5 за 1 т (ранее – $ $77,2); на прямогонный бензин – $43,1 за 1 т (ранее – $42,4); на товарные бензины – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1); на легкие, средние дистилляты – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1).

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были снижены.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2020
валюта курс
EUR 2.3421
USD 2.1283
RUB 3.4091
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3421 -0.0033
USD 2.1283 0
RUB 3.4091 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3390 2.3430
USD 2.1270 2.1300
RUB 3.4000 3.4080
подробнее

Конвертация в банках
на 29.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 68.6000 68.9000
USD/RUB 62.4500 62.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте