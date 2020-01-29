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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛАРУСЬ ПОВЫШАЕТ С 1 ФЕВРАЛЯ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
15:02 29.01.2020
Постановлением Совета министров № 46 от 28 января 2020 г. повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $78,5 за 1 т (ранее – $ $77,2); на прямогонный бензин – $43,1 за 1 т (ранее – $42,4); на товарные бензины – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1); на легкие, средние дистилляты – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1).
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были снижены.
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