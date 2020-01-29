В связи с изменением с 1 февраля 2020 г. размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2020 г. № 6, изменяются размеры государственных пособий воспитывающим детей семьям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, увеличивается пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): при рождении первого ребенка – 10 БПМ – 2398,70 рубля; при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ – 3 358,18 рубля.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) - 100% БПМ – 239,87 рубля.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ – 119,94 рубля.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное) составит: на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ –119,94 рубля; на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ – 167,91 рубля.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) составит:

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ – 239,87 руб.

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ – 287,84 руб.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ – 167,91 руб.