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ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ
12:30 29.01.2020

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 2 от 16 января 2020 года на 4% повышены предельные максимальные отпускные цены на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, сжиженный газ марок СПБТ, ПТ и БТ, реализуемый организациям ГПО «Белтопгаз», подорожал с 400,82 рубля до 416,75 рубля за 1 тонну на условиях франко-отправление и с 399,62 рубля до 415,50 рубля за 1 тонну на условиях франко-склад организации.

Сжиженный газ для коммунально-бытового потребления для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, марок СПБТ, ПТ, БТ (франко-склад организации) подорожал с 422,48 рубля до 439,27 рубля за 1 тонну.

Документ не распространяется на реализацию сжиженного газа для граждан.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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