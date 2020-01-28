В связи с изменением с 1 февраля 2020 г. размеров бюджета прожиточного минимума, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2020 г. № 6, пересматриваются минимальные трудовые пенсии; социальные пенсии; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, минимальный размер пенсии по возрасту (назначается при стаже 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в 20% средней заработной платы для исчисления пенсий составит 245,12 рубля: 59,97 рубля – минимальный размер, 185,15 рубля – доплата.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Минтруда и соцзащиты.