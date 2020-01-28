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С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ РАЗМЕРЫ БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
09:23 29.01.2020

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 6 от 22 января 2020 г. с 1 февраля по 30 апреля 2020 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 239 рубля 87 копеек, что на 3,5% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г.

За счет роста цен на товары и услуги бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличился на 0,2%. Основной рост вызван изменением структуры бюджета прожиточного минимума (3,3 %).

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2019 г.):

в среднем на душу населения – 239 белорусских рублей 87 копеек;

трудоспособное население – 265 белорусских рублей 91 копейка;

пенсионеры – 184 белорусских рубля 20 копеек;

студенты – 232 белорусских рубля 83 копейки;

дети в возрасте до трех лет – 155 белорусских рублей 64 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 212 белорусских рублей 79 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 260 белорусских рублей 48 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2020 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: минимальные трудовые пенсии; надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; социальные пенсии; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 3,5%.
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