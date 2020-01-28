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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ УТВЕРДИЛО НОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
14:34 28.01.2020
В связи с тем, что с 1 января 2020 года средства семейного капитала можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий, постановлением Министерства архитектуры и строительства № 68 от 11 декабря 2019 г. изложена в новой редакции Инструкция об использовании семейного капитала для улучшения жилищных условий, утвержденная ранее 31 марта 2015 постановлением № 10 указанного ведомства.
Согласно скорректированной Инструкции, средства семейного капитала могут быть использованы досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала) в Республике Беларусь в полном объеме либо по частям в безналичном порядке на следующие цели:
строительство (реконструкцию) жилого помещения в составе организации застройщиков;
строительство (реконструкцию) жилого помещения на основании договора создания объекта долевого строительства;
строительство (реконструкцию) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме хозяйственным либо подрядным способом;
приобретение жилого помещения, в том числе жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;
погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им.
После 18 лет с даты рождения ребенка средства семейного капитала могут быть направлены как на вышеуказанные цели, так и на:
капитальный ремонт и реконструкцию жилого помещения, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек;
погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на капитальный ремонт жилого помещения, и выплату процентов за пользование им;
погашение займа, предоставленного организацией на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им.
К тому же для досрочного использования средств семейного капитала гражданин должен обратиться в подразделение открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», осуществляющее операции по счетам по учету банковских вкладов (депозитов) «Семейный капитал» физических лиц, с заявлением о досрочном распоряжении средствами семейного капитала и определенными в Инструкции документами.
Затем ОАО «АСБ Беларусбанк» на основании заявлений перечисляет средства семейного капитала в порядке, установленном законодательством, на счета юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Банк не осуществляет контроль и не несет ответственность за нецелевое использование гражданами средств семейного капитала.
При этом размер перечисляемых средств семейного капитала не может превышать:
остаточной стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения – при строительстве (реконструкции) жилого помещения;
стоимости жилого помещения по договору купли-продажи – при приобретении жилого помещения, в том числе жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;
задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, включая проценты за пользование им, – при погашении таких кредитов;
стоимости в текущих ценах работ по капитальному ремонту согласно сводному сметному расчету стоимости капитального ремонта жилого помещения – при капитальном ремонте жилого помещения;
задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на капитальный ремонт жилого помещения, включая проценты за пользование им, – при погашении таких кредитов;
задолженности по займу, предоставленному организацией на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, включая проценты за пользование им, – при погашении займов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ вступает в силу после его официального опубликования.
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