В связи с тем, что с 1 января 2020 года средства семейного капитала можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий, постановлением Министерства архитектуры и строительства № 68 от 11 декабря 2019 г. изложена в новой редакции Инструкция об использовании семейного капитала для улучшения жилищных условий, утвержденная ранее 31 марта 2015 постановлением № 10 указанного ведомства.

Согласно скорректированной Инструкции, средства семейного капитала могут быть использованы досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала) в Республике Беларусь в полном объеме либо по частям в безналичном порядке на следующие цели:

строительство (реконструкцию) жилого помещения в составе организации застройщиков;

строительство (реконструкцию) жилого помещения на основании договора создания объекта долевого строительства;

строительство (реконструкцию) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме хозяйственным либо подрядным способом;

приобретение жилого помещения, в том числе жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им.

После 18 лет с даты рождения ребенка средства семейного капитала могут быть направлены как на вышеуказанные цели, так и на:

капитальный ремонт и реконструкцию жилого помещения, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек;

погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на капитальный ремонт жилого помещения, и выплату процентов за пользование им;

погашение займа, предоставленного организацией на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им.

К тому же для досрочного использования средств семейного капитала гражданин должен обратиться в подразделение открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», осуществляющее операции по счетам по учету банковских вкладов (депозитов) «Семейный капитал» физических лиц, с заявлением о досрочном распоряжении средствами семейного капитала и определенными в Инструкции документами.

Затем ОАО «АСБ Беларусбанк» на основании заявлений перечисляет средства семейного капитала в порядке, установленном законодательством, на счета юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Банк не осуществляет контроль и не несет ответственность за нецелевое использование гражданами средств семейного капитала.

При этом размер перечисляемых средств семейного капитала не может превышать:

остаточной стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения – при строительстве (реконструкции) жилого помещения;

стоимости жилого помещения по договору купли-продажи – при приобретении жилого помещения, в том числе жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, включая проценты за пользование им, – при погашении таких кредитов;

стоимости в текущих ценах работ по капитальному ремонту согласно сводному сметному расчету стоимости капитального ремонта жилого помещения – при капитальном ремонте жилого помещения;

задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на капитальный ремонт жилого помещения, включая проценты за пользование им, – при погашении таких кредитов;

задолженности по займу, предоставленному организацией на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, включая проценты за пользование им, – при погашении займов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ вступает в силу после его официального опубликования.