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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМ
11:38 28.01.2020
Постановлением Совета министров № 42 от 24 января 2020 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, требования не распространяются на объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.
Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований осуществляется при размещении и эксплуатации объектов в порядке, установленном законодательством.
Объекты производственной инфраструктуры, а также работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, осуществляемые на этих объектах, подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе.
Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований устанавливается в соответствии с законодательством.
Министерству здравоохранения предоставлено право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных настоящим постановлением.
Основные пункты документа вступают в силу после его официального опубликования.
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