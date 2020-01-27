Постановлением Совета министров № 42 от 24 января 2020 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, требования не распространяются на объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.

Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований осуществляется при размещении и эксплуатации объектов в порядке, установленном законодательством.

Объекты производственной инфраструктуры, а также работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, осуществляемые на этих объектах, подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе.

Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований устанавливается в соответствии с законодательством.

Министерству здравоохранения предоставлено право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных настоящим постановлением.

Основные пункты документа вступают в силу после его официального опубликования.