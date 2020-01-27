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СОВМИН РАСШИРИЛ ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
10:06 28.01.2020

Постановлением Совета министров № 43 от 24 января 2020 г. расширены полномочия руководителей бюджетных организаций по определению штатной численности отдельных категорий работников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, планирование расходов республиканского и местных бюджетов на оплату труда работников бюджетных организаций осуществляется в соответствии с типовыми (примерными) штатами и нормативами численности работников (в том числе выполняющих вспомогательные функции) бюджетных организаций, если иное не установлено законодательством.

Руководители бюджетных организаций в соответствии с законодательством, в том числе в сфере нормирования труда, вправе принимать решения о содержании в штате работников, выполняющих вспомогательные функции, в меньшем количестве по сравнению с их численностью, определенной в соответствии с типовыми штатами и нормативами численности.

Документом также установлено, что денежные средства, высвободившиеся в результате содержания по решению руководителя бюджетной организации работников, выполняющих вспомогательные функции, в меньшем количестве по сравнению с их численностью, определенной в соответствии с типовыми штатами и нормативами численности, направляются руководителями бюджетных организаций на осуществление данным работникам стимулирующих и компенсирующих выплат в установленном законодательством порядке.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие c 1 января 2020 г.
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