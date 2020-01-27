С 28 января 2020 г. вступает в силу Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов», которым вносятся изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь.

В числе основных новаций, предусмотренных документом, следующие:

регулирование порядка временного перевода с согласия работника на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Размер выходного пособия увеличен до одной среднемесячной заработной платы, если увольнение работника произошло по причине установления неполного рабочего времени (менее половины нормы). Установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Предоставлена возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска;

регулирование отношений работника и нанимателя при выполнении работы в мобильном режиме, т.е. дистанционной работы;

закрепление дополнительных социально-трудовых гарантий – предоставление отцам по их желанию отпуска (до 14 календарных дней) при рождении в семье ребенка; снятие запрета на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

по соглашению сторон 5-летний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. Новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника;

закрепление нормы о материальной ответственности: она будет наступать одинаково и для тех, кто работает по контракту, и для тех, кто по трудовому договору, только за умышленное причинение имущественного вреда.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, с подробными комментариями по внесенным изменениям можно ознакомиться по ссылке.