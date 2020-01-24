С 1 февраля 2020 г. увеличивается размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, размер пособия составит: на первого ребенка – 405,48 рублей; на второго и последующих детей – 463,40 рублей; на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 521,33 рублей.

Данные размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будут действовать до 31 июля текущего года включительно.