Постановлением Совета министров № 36 от 22 января 2020 г. утвержден перечень опасных отходов, сделки о передаче которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении которых другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами, подлежат регистрации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З ”Об обращении с отходами“.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.