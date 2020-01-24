В уставный фонд ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» внесут 17,8 млн рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда. Об этом говорится в постановлении Совмина № 37 от 22 января 2020 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Минфин внесет в 2020 году в уставный фонд закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» 17 877 650 рублей «за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для оплаты Республикой Беларусь 2 553 950 акций этого общества, размещаемых путем проведения закрытой подписки».

Выкупленные акции примут в собственность Государственный комитет по имуществу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

ЗАО «БНБК» реализует проект стоимостью 733 млн. долларов по строительству крупного комплекса по производству аминокислот, комбикормов и премиксов в районе Руденска (Минская область). Строительство осуществляется за счет льготного кредита Эксимбанка Китая в сумме $628 млн.

Доля Беларуси в БНБК составляет 25%. Крупным китайским компаниям CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation принадлежит 20% и 9%, соответственно. 1% в уставном фонде имеет российская компания «Вирен-Инвест».