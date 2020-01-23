Александр Лукашенко 23 января подписал указ № 23 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2020 году".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также тарифы по их обязательному страхованию на 2020 год.

Кроме того, утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельскохозяйственных культур и процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы.

«Данный документ будет способствовать эффективной реализации механизма обязательного страхования с господдержкой в 2020 году урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, получению производителями страховых выплат», - говорится в комментарии к документу.