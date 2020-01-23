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ДО 3 ФЕВРАЛЯ ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ (ПОШЛИН), ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
16:23 23.01.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам, предметом правового регулирования которого являются налоговые отношения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 января по 3 февраля 2020 г.
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