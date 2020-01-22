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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОГРАММ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
14:08 23.01.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О вознаграждении за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях», предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, возникающие в связи с публичным исполнением фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, их передачей в эфир, по кабелю, иным сообщением для всеобщего сведения.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 января по 2 февраля 2020 г.
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