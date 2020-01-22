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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОАО «ГАММА ВКУСА» БУДЕТ РЕСТРУКТУРИЗИРОВАНА
13:12 23.01.2020

Задолженность ОАО «Гамма вкуса» по основному долгу и просроченным процентам по заключенным с ОАО «Белагропромбанк» кредитным договорам будет реструктуризирована. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 30 от 21 января 2020 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, реструктуризация задолженности по кредитным договорам № 164 от 13 июня 2013 г., № 43 от 13 апреля 2016 г. и № 44 от 13 апреля 2016 г. на общую сумму 2 529 461 рубль будет осуществлена «путем увеличения уставного фонда ОАО «Гамма вкуса» посредством эмиссии 62 000 акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 5,5 рубля на общую сумму 341 000 рублей за счет собственного капитала этого акционерного общества с их передачей в собственность открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

В собственность ОАО «Белагропромбанк» также будет передано 397 902 акций ОАО «Гамма вкуса», находящихся в собственности Республики Беларусь, номинальной стоимостью 5,5 рубля на общую сумму 2 188 461 рубль.

Концерну «Белгоспищепром», Госкомитету по имуществу и ОАО «Белагропромбанк» необходимо принять меры по реализации постановления.
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