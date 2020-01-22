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ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БЕЛАРУСЬ ДО 2025 ГОДА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

11:19 23.01.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2025 года». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, стратегия является документом, определяющим долгосрочные цели, задачи, принципы, направления и ожидаемые результаты привлечения иностранных инвестиций с учетом приоритетов социально-экономического развития Беларуси для обеспечения сбалансированного и устойчивого экономического роста. Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 января по 02 февраля 2020 г.