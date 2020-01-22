Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №1 от 4 января 2020 года установлены новые тарифы на электроэнергию, отпускаемую предприятиями ГПО "Белэнерго" организациям на уровне тарифов для населения.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, протезно-ортопедических восстановительных центров, религиозных организаций, садоводческих и дачных кооперативов установлен тариф 0,1901 рубля за 1 кВт.ч.

Этот же тариф определен и для стационарных учреждений социального обслуживания, детских деревень (городков), а также для организаций в части использования электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий.

Для использующих автомобильные стоянки гаражных кооперативов и кооперативов тариф установлен в размере 0,209 рубля за 1 кВт.ч.

Для организаций, которые имеют на балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, в части использования электроэнергии для нужд населения тариф составит 0,1811 рубля за 1 кВт.ч.

Тариф на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с суммарной мощностью оборудования более 5 кВт для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, протезно-ортопедических восстановительных центров в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) установлен в размере 0,1109 рубля за 1 кВт.ч, в остальное время суток – 0,205 рубля за 1 кВт.ч.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.