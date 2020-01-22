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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ДО КОНЦА 2022 ГОДА ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
13:50 22.01.2020
Александр Лукашенко 22 января подписал указ №22, которым вносятся изменения в указ №467 от 20 декабря 2016 года "Об освобождении республиканских научно-практических центров от уплаты налога на прибыль".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом предоставление налоговой льготы по налогу на прибыль продлевается до 31 декабря 2022 года для республиканских научно-практических центров, подчиненных Министерству здравоохранения и финансируемых за счет средств республиканского бюджета, а также для Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.
Указанные центры являются головными организациями в структуре оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи населению Беларуси, вносят существенный вклад в снижение заболеваемости и смертности, развитие науки и информатизацию здравоохранения.
«Сохранение налоговой льготы позволит и дальше укреплять материально-техническую базу республиканских научно-практических центров, своевременно обновлять медицинское оборудование, развивать наукоемкие медицинские технологии, даст возможность поддерживать качество медицинских услуг на высоком уровне», - говорится в комментарии к документу.
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