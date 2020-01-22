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ГПО «БЕЛЭНЕРГО» УТВЕРДИЛО СТАНДАРТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

12:23 22.01.2020 Приказом ГПО «Белэнерго» № 347 от 20 декабря 2019 года утвержден Стандарт обслуживания потребителей электрической энергии (СТП 33240.01.107-19). Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», стандарт вводится в действие с 1 февраля 2020 года. Документ определяет политику ГПО «Белэнерго» в области обслуживания потребителей электрической энергии, принципы взаимодействия филиалов РУП-облэнерго с потребителями электрической энергии и устанавливает общие требования по обслуживанию потребителей в части реализации электрической энергии потребителям. Стандарт описывает инфраструктуру системы очного и заочного обслуживания, организацию приема потребителей и приема платежей, деятельность справочной службы, правила общения с потребителями, проведение мониторинга удовлетворенности потребителей и другие вопросы. Стандарт размещен в электронной информационной системе «Энергодокумент» (www.energodoc.by). Система содержит перечень действующих в Республике Беларусь нормативных правовых актов (НПA), технических нормативных правовых актов (ТНПА) и других документов. Доступ к текстам СТП осуществляется по регистрации.