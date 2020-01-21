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В БЕЛАРУСИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕДРАБОТНИКОВ ВУЗОВ РАЗРЕШИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ МЕДДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
10:42 22.01.2020
Постановлением Совета министров № 28 от 20.01.2020 г. утвержден перечень должностей педагогических работников учреждений высшего образования, учреждений дополнительного образования взрослых, которые при реализации содержания образовательных программ по профилю образования ”Здравоохранение“ в течение рабочего времени могут осуществлять деятельность, связанную с организацией и оказанием медицинской помощи, проведением медицинской экспертизы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, перечень содержит 8 должностей: ректор, первый проректор, проректор, декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент и ассистент.
Согласно документу, дополнительная деятельность, связанная с организацией и оказанием медпомощи, проведением медэкспертизы, может составлять в объеме не более 0,75 установленной продолжительности рабочего времени. При этом данная деятельность не является совместительством.
Министерству здравоохранения совместно с министерствами труда и социальной защиты, финансов поручено в трехмесячный срок принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
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