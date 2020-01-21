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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПРЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
17:00 21.01.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым вносятся изменения в Положение о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Общественное обсуждение проекта с участием неопределенного круга лиц проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 6 декабря по 16 декабря 2019 г.
По результатам обсуждений поступило 7 сообщений от 5 участников обсуждений.
В ходе обсуждений два пользователя высказали вопросы по проекту постановления в целом без конкретных замечаний и предложений по проекту, тремя участниками высказаны предложения по дополнению проекта постановления.
Ознакомиться с поступившими предложениями, изложенными в сводной таблице, можно на сайте Национального правового интернет-портала.
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