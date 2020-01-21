Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым вносятся изменения в Положение о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Общественное обсуждение проекта с участием неопределенного круга лиц проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 6 декабря по 16 декабря 2019 г.

По результатам обсуждений поступило 7 сообщений от 5 участников обсуждений.

В ходе обсуждений два пользователя высказали вопросы по проекту постановления в целом без конкретных замечаний и предложений по проекту, тремя участниками высказаны предложения по дополнению проекта постановления.

Ознакомиться с поступившими предложениями, изложенными в сводной таблице, можно на сайте Национального правового интернет-портала.