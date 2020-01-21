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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
14:23 21.01.2020

В Беларуси внесены изменения в Правила оказания услуг почтовой связи общего пользования и курьерских услуг. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 16 от 14 января 2020 года, которое вступило в силу с 17 января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, принятие постановления обусловлено необходимостью приведения норм постановления Совмина от 7 сентября 2004 г. № 1111 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования» и постановления от 7 августа 2014 г. № 767 «Об утверждении Правил оказания курьерских услуг» в соответствие с нормами Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 202-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О почтовой связи» и совершенствования норм указанных постановлений с учетом практики их применения.

В Правилах оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденных постановлением № 1111, конкретизируются виды почтовых отправлений, которые пользователи услуг почтовой связи могут получать через абонементные почтовые ящики, предусматривается возможность отправки и получения почтовых отправлений, за исключением специальных отправлений и почтовых денежных переводов, посредством почтомата. Почтовые отправления в зависимости от пересылаемого вложения подразделяются на отправления с документами или товарами. Исходя из практики правоприменения и в соответствии с актами Всемирного почтового союза определяются виды почтовых отправлений, являющихся хрупкими, громоздкими и тяжеловесными. Правила дополняются видом отправления письменной корреспонденции – гибридное отправление, предоставляющее возможность пользователям услуг почтовой связи отправлять и получать почтовые отправления, наибольшая часть пересылки которых осуществляется в электронном виде. Пользователям услуг почтовой связи предоставляется возможность отправлять международные отправления письменной корреспонденции с услугой «Отслеживаемая доставка». В целях улучшения качества обслуживания пользователей услуг почтовой связи определяется порядок вручения почтовых отправлений совершеннолетним и несовершеннолетним членам семьи при невозможности их вручить лично адресату. Исходя из того, что предельный вес отправлений ускоренной почты и посылок составляет до 50 килограммов, внесены корректировки в приложения 1 и 2 Правил. Вес определен с учетом технических возможностей операторов почтовой связи по обработке и перемещению таких почтовых отправлений.

В связи с тем, что предельный вес посылок, пересылаемых пользователями курьерских услуг, составляет 50 килограммов, внесена корректировка в Правила оказания курьерских услуг, утвержденные постановлением № 767. Вес определен с учетом технических возможностей операторов почтовой связи по обработке и перемещению таких почтовых отправлений.
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