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ИЗМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТАВКАМ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКА
12:39 21.01.2020
Решением Минского городского Совета депутатов № 161 от 24 декабря 2019 года изменены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога в 2020 году на территории Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, коэффициент к ставкам налога на недвижимость для юридических лиц снижен и установлен (независимо от экономико-планировочных зон) в размере 2,0.
Также коэффициент в размере 2,0 установлен и к ставкам земельного налога для организаций (независимо от экономико-планировочных зон).
Кроме того, предусмотрены иные коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога для отдельных категорий плательщиков.
В соответствии со статьями 232 и 243 Налогового Кодекса Республики Беларусь исчисление и уплата налога на недвижимость и земельного налога по ставкам, увеличенным (уменьшенным) в соответствии с решениями местных Советов депутатов, производятся с 1 января года, следующего за годом, в котором соответствующее решение принято.
Таким образом, коэффициенты, установленные решением № 161, применяются при исчислении налога на недвижимость и земельного налога с 1 января 2020 года.
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