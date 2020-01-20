ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТАВКАМ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКА
12:39 21.01.2020

Решением Минского городского Совета депутатов № 161 от 24 декабря 2019 года изменены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога в 2020 году на территории Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, коэффициент к ставкам налога на недвижимость для юридических лиц снижен и установлен (независимо от экономико-планировочных зон) в размере 2,0.

Также коэффициент в размере 2,0 установлен и к ставкам земельного налога для организаций (независимо от экономико-планировочных зон).

Кроме того, предусмотрены иные коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога для отдельных категорий плательщиков.

В соответствии со статьями 232 и 243 Налогового Кодекса Республики Беларусь исчисление и уплата налога на недвижимость и земельного налога по ставкам, увеличенным (уменьшенным) в соответствии с решениями местных Советов депутатов, производятся с 1 января года, следующего за годом, в котором соответствующее решение принято.

Таким образом, коэффициенты, установленные решением № 161, применяются при исчислении налога на недвижимость и земельного налога с 1 января 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2020
валюта курс
EUR 2.3518
USD 2.1205
RUB 3.4489
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3518 -0.0116
USD 2.1205 -0.0023
RUB 3.4489 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3500 2.3530
USD 2.1190 2.1220
RUB 3.4200 3.4270
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 68.5000 68.9000
USD/RUB 61.8500 62.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте