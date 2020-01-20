Приказом Министерства труда и социальной защиты Беларуси № 108 30.12.2019 утверждены «Рекомендации по разработке системы управления охраной труда в организации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, рекомендации по разработке системы управления охраной труда в организации разработаны в целях оказания методической помощи нанимателям при разработке системы управления охраной труда в организациях независимо от их организационно-правовых форм и вида осуществляемой деятельности.

В рекомендациях заложены подходы к организации профилактики производственного травматизма, объединяющие три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства, предусмотренные в Концепции «Нулевой травматизм» (Vision Zero).

При разработке рекомендаций учитывались требования государственного стандарта Республики Беларусь СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», других технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.