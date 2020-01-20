В Беларуси создается республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации. Соответствующий указ № 13 подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят для дальнейшего развития в стране деятельности в области телекоммуникаций, информатизации, информационных технологий и универсальных услуг связи.

Республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации создается в составе республиканского бюджета и является государственным целевым бюджетным фондом. Его доходы будут формироваться за счет отчислений операторов электросвязи в размере 1,5% их доходов от оказания услуг электросвязи.

От отчислений по 31 декабря 2020 года будут освобождены операторы электросвязи, которые эксплуатируют единую республиканскую сеть передачи данных, координируют работы по ее созданию и развитию, а также выступают заказчиками по проектированию, строительству, оснащению опорной сети передачи данных.

В этом году республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации будет сформирован в сумме Br45 млн. Распорядителем средств фонда станут Министерство связи и информатизации, а также государственные органы, являющиеся заказчиками госпрограмм информатизации.