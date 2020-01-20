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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ
11:08 20.01.2020
Александр Лукашенко подписал 17 января указ № 16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в документе сохранены основополагающие принципы регулирования порядка обращения с отходами, установленные еще указом от 11 июля 2012 г. № 313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления". В то же время он содержит ряд новшеств.
В частности, дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Расширены и актуализированы направления расходования средств, поступающих от производителей и поставщиков. Кроме того, теперь порядок закупок товаров (работ и услуг) за счет средств, поступающих ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов, будет определяться правительством".
Указ отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузки на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков.
Чтобы стимулировать предприятия к использованию при производстве товаров экологической упаковки, им смогут компенсировать разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Однако для этого экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси с использованием вторичного сырья - стеклобоя и макулатуры.
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