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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ РЕГУЛИРУЮТСЯ ВОПРОСЫ ДОСРОЧНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
09:58 20.01.2020
В Беларуси регулируются вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Соответствующий указ № 15 подписал 17 января Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, работникам, выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии согласно Закону "О пенсионном обеспечении" взамен досрочной профессиональной пенсии согласно Закону "О профессиональном пенсионном страховании".
Кроме того, с 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.
Предусмотренные меры позволят повысить уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения работников, имеющих длительный стаж работы в неблагоприятных условиях труда, а также обеспечить формирование в дальнейшем более высоких размеров пенсионных выплат в системе профессионального пенсионного страхования.
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