С 3 января 2020 года вступило в силу постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 16 «Об изъятии из обращения государственных знаков почтовой оплаты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, принятие постановления обусловлено тем, что выпущенные в обращение государственные знаки почтовой оплаты и переведенные в разряд коллекционных, являются филателистической продукцией и при этом действительны для оплаты внутренней и международной письменной корреспонденции в соответствии с действующими тарифами на услуги почтовой связи по номинальной стоимости.

Вместе с тем проведенные в Беларуси деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь не позволяют использовать почтовые марки и блоки 1992-2010 гг. выпуска для оплаты пересылки внутренних и международных отправлений письменной корреспонденции в связи с их низкой стоимостью и необходимостью применять их большое количество на одно почтовое отправление.

Принятие постановления позволит изъять из обращения почтовые марки и блоки 1992-2010 гг. выпуска и не использовать их для оплаты услуг почтовой связи.