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ДОЛЖНОСТЬ «КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» В БЕЛАРУСИ ОТНЕСЕНА К КАТЕГОРИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
12:39 17.01.2020
17 января 2020 года вступили в силу изменения в Единый квалификационный справочник должностей служащих «Должности служащих для всех видов деятельности», утвержденный постановлением Министерства труда от 30 декабря 1999 года № 159. Соответствующее постановление от 21 ноября 2019 года № 57 принято Министерством труда и социальной защиты по инициативе Госкомимущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, отнесение должности «Корпоративный секретарь акционерного общества» перенесена из раздела II «Специалисты» в раздел I «Руководители» позволит привлечь к данной деятельности квалифицированных работников, способных к принятию самостоятельных решений и готовых нести ответственность за их реализацию.
Корпоративный секретарь играет одну из ключевых ролей в системе корпоративного управления в хозяйственном обществе. Он непосредственно вовлечен в процессы принятия управленческих решений в организации, оказывая администраторские и консультационные услуги наблюдательному совету, созданным комитетам и дирекции. Особенно важна роль корпоративного секретаря в крупных компаниях. Фактически корпоративный секретарь – главный администратор, оказывающий помощь руководству общества в планировании, управлении и текущем администрировании.
Государственный комитет по имуществу и далее продолжит проводить последовательную работу по развитию корпоративного управления в хозяйственных обществах с долей государства в уставных фондах.
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