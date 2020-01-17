Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 10 января 2020 г. № 1 внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, новацией постановления является исключение обязательности нанимателям-физическим лицам заполнения трудовых книжек в отношении своих наемных работников.

Данное новшество обусловлено внесением изменения в статью 50 Трудового кодекса, который вступает в силу 28 января 2020 г.

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса на работников, принятых к нанимателям-физическим лицам, начиная с 28 января 2020 г. и позднее, трудовые книжки заполняться не будут.

Под категорией нанимателей-физических лиц следует понимать: индивидуальных предпринимателей, адвокатов, осуществляющих индивидуальную адвокатскую деятельность, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма, физических лиц, принимающих на работу домашних работников (няни, сиделки, помощники по хозяйству и т.п.).

Данная корректировка Инструкции направлена на либерализацию ведения малого бизнеса, оптимизацию и совершенствование работы по ведению нанимателями-физическими лицами кадрового делопроизводства при регулировании трудовых отношений с работниками.

Пунктом 2 постановления предусмотрено, что работникам, работающим у нанимателей-физических лиц, принятым на работу до 28 января 2020 г., трудовые книжки выдаются не позднее 28 февраля 2020 г. с внесением в них записи о прекращении заполнения трудовой книжки в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов», заверенной подписью нанимателя, а в отношении домашних работников - уполномоченным должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа первичного территориального уровня, зарегистрировавшего трудовой договор с домашним работником.

В случае смерти индивидуального предпринимателя указанная запись будет заверяться регистрирующим органом по месту государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

С учетом требования пункта 2 постановления наниматели-физические лица обязаны не позднее 28 февраля 2020 г. своим наемным работникам выдать трудовые книжки с внесением соответствующей записи и подписанной нанимателем.

Издания приказа о прекращении заполнения трудовых книжек в отношении работников, работающих у нанимателей-физических лиц, не требуется.

Запись в трудовой книжке работника, работающего у нанимателя-физического лица, может быть следующего содержания: «28.01.2020. Заполнение трудовой книжки прекращено в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов».

Пункт 11 Инструкции дополнен сведениями, которые не вносятся в трудовую книжку в связи с тем, что при осуществлении таких видов деятельности нормы законодательства о труде на граждан не распространяются.

Так, помимо сведений о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности, в трудовую книжку не вносятся сведения об осуществлении: адвокатской деятельности; нотариусом нотариальной деятельности; деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, иных видов деятельности в соответствии с законодательством.

Постановлением уточняется порядок внесения записей в трудовую книжку работнику, который был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе, на прежнем рабочем месте.

С учетом появления в трудовых отношениях новой категории работников, выполняющих дистанционную работу (глава 25¹ Трудового кодекса), часть первая пункта 74 Инструкции предусматривает порядок выдачи трудовой книжки, в том числе дистанционному работнику в случае, когда в день увольнения выдать ее работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения.

Постановление вступает в силу 28 января 2020 г.