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БЕЛАРУСЬ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В ОБЩЕПИТЕ С 2021 ГОДА
13:21 14.01.2020
Постановлением Совета министров № 7 от 13 января 2020 года утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, планом предусмотрены: организация раздельного сбора отходов, относящихся ко вторичным материальным ресурсам, при проведении массовых мероприятий; создание объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, в том числе по переработке отходов полимерной упаковки, внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки; увеличение производственных мощностей по выпуску стеклянной тары и по сортировке смешанного стеклобоя.
Запланированы также мероприятия, направленные на увеличение объемов производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки.
В области проведения научных исследований предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.
МАРТ совместно с заинтересованными госорганами и организациями определит перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.
Республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным Правительству, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить в установленные сроки выполнение плана мероприятий.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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