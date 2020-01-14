Постановлением Совета министров № 7 от 13 января 2020 года утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, планом предусмотрены: организация раздельного сбора отходов, относящихся ко вторичным материальным ресурсам, при проведении массовых мероприятий; создание объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, в том числе по переработке отходов полимерной упаковки, внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки; увеличение производственных мощностей по выпуску стеклянной тары и по сортировке смешанного стеклобоя.

Запланированы также мероприятия, направленные на увеличение объемов производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки.

В области проведения научных исследований предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

МАРТ совместно с заинтересованными госорганами и организациями определит перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.

Республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным Правительству, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить в установленные сроки выполнение плана мероприятий.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.