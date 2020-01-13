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МВД БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО КВОТУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА В 2020 ГОДУ

11:37 14.01.2020 Министерство внутренних дел Беларуси 31 декабря 2019 г. приняло постановление № 353 «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств на 2020 год». Согласно документу, для подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов на 2020 год устанавливаются следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси: Брестская область – 120 человек; Витебская область – 150 человек; Гомельская область – 150 человек; Гродненская область – 90 человек; Минская область – 110 человек; Могилевская область – 80 человек. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, всего статус беженца в этом году смогут получить 700 человек.