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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ЕГР СТАЛО ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ
17:10 13.01.2020
Согласно указу от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении», ставка государственной пошлины за предоставление выписки из ЕГР, получаемой заявителями в электронном виде в течение минуты, уменьшена вдвое (0,5 базовой величины).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, указанные изменения вступили в силу с 11 января 2020 г.
Для получения информации таким способом на веб-портале ЕГР достаточно заполнить заявление (запрос) и через ЕРИП заплатить государственную пошлину. Выписка направляется на e-mail заявителя.
С порядком предоставления информации из ЕГР можно ознакомиться на веб-портале ЕГР (раздел «Предоставление информации из ЕГР», подраздел «Запросить информацию из ЕГР»).
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