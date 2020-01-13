Согласно указу от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении», ставка государственной пошлины за предоставление выписки из ЕГР, получаемой заявителями в электронном виде в течение минуты, уменьшена вдвое (0,5 базовой величины).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, указанные изменения вступили в силу с 11 января 2020 г.

Для получения информации таким способом на веб-портале ЕГР достаточно заполнить заявление (запрос) и через ЕРИП заплатить государственную пошлину. Выписка направляется на e-mail заявителя.

С порядком предоставления информации из ЕГР можно ознакомиться на веб-портале ЕГР (раздел «Предоставление информации из ЕГР», подраздел «Запросить информацию из ЕГР»).