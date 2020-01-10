Постановлением Совета министров № 972 от 31 декабря 2019 внесены изменения и дополнения в Государственную программу «Энергосбережение» на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, постановлением проведена корректировка целевых показателей по доле местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе, в том числе показателей по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе, а также заданий по экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению с учетом изменения перечня и сроков ввода энергоисточников, использующих местные виды топлива (возобновляемые источники энергии), реализации крупных энергоэффективных проектов, а также структуры входящих в состав республиканских органов государственного управления.

Приложениями к постановлению установлены задания по целевым показателям энергосбережения и по экономии светлых нефтепродуктов на 2020 год республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому.