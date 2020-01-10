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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧЕНО НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ТРАНЗИТА НЕФТИ
09:55 13.01.2020
Александр Лукашенко подписал указ № 9 "О налогообложении".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.
Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.
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