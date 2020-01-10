Александр Лукашенко 31 декабря 2019 года подписал указ №503 о налогообложении в 2020 году.

Согласно размещенному на Национальном правовом интернет-портале документу, указом установлены на 2020 год ставки акцизов, земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения; земельного налога по районам Беларуси, экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, экологического налога за сбросы сточных вод, за захоронение, хранение отходов производства, за добычу (изъятие) природных ресурсов, за добычу нефти, а также размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога с физлиц, налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц.

Кроме того, стандартный налоговый вычет применяется при условии, что размер доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму расходов не превышает в соответствующем календарном квартале 2126 белорусских рублей.

Налоговые агенты обязаны представлять не позднее 1 апреля 2021 г. в налоговый орган сведения о доходах, выплаченных на территории Беларуси физическим лицам, если размер выплаченного в 2020 году дохода превысил 2571 белорусский рубль в день.

Документом от подоходного налога с физических лиц освобождаются единовременная выплата на оздоровление, осуществляемая работникам бюджетных организаций, не являющимся государственными служащими и военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированных организаций, имеющими специальные звания; денежная компенсация расходов по найму жилых помещений, выплачиваемая за счет принудительного сбора работникам органов принудительного исполнения, направленным в порядке перевода в другую местность, а также молодым специалистам, направленным на работу в органы принудительного исполнения не по месту жительства.

При этом от уплаты подоходного налога с физлиц освобождаются доходы, полученные на форексе.

В то же время ставка налога на прибыль при налогообложении прибыли, полученной форекскомпанией, Национальным форекс-центром от деятельности по совершению операций на форексе, составляет 25%.

Затраты на оплату стоимости топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования, израсходованного в пределах норм, установленных руководителем организации самостоятельно или путем обращения в аккредитованную испытательную лабораторию, включаются в состав нормируемых затрат.

Единовременная выплата (пособие) на оздоровление, осуществляемая работникам бюджетных организаций в соответствии с законодательством, оплата труда которых производится за счет внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности, включается в состав затрат по производству и реализации.

Плательщиками НДС признаются ИП, применяющие как общий порядок налогообложения, так т упрощенку в случае превышения выручки с начала года суммы в 441 тысячи белорусских рублей.

«Установить размер валовой выручки … нарастающим итогом с начала 2020 года не более: 2 046 668 белорусских рублей – для применения организациями упрощенной системы налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость; 441 000 белорусских рублей – для применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость либо без уплаты такого налога; 1 404 286 белорусских рублей – для применения организациями упрощенной системы налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость; 1 538 843 белорусских рублей и 330 750 белорусских рублей за девять месяцев – для перехода соответственно организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 г.; 774 900 белорусских рублей – для применения положений пункта 1 и части первой подпункта 2.3.1 пункта 2 статьи 333 Налогового кодекса», - говорится в указе.

На предоставление информации, содержащейся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в электронном виде посредством веб-портала предоставляется скидка в размере 50%.

Ставки земельного налога на земельные участки, по которым в качестве налоговой базы земельного налога применяется площадь земельных участков, устанавливаются: для общественно-деловой, производственной и рекреационной зон – в размере 163,16 рубля за гектар; для жилой многоквартирной зоны – в размере 10,88 рубля за гектар; для жилой усадебной зоны – в размере 21,76 рубля за гектар.

Ставка земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения, занятые капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями и другими объектами, устанавливается в размере 0,92 белорусского рубля за гектар.

Специфическая ставка налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении калийных солей устанавливается в размере 5,3 белорусского рубля за добычу (1 тонны калийных солей в пересчете на оксид калия.

Дизельное топливо для сельхозорганизаций и льнозаводов в объеме 505 тыс. тонн в год освобождается от акцизов.