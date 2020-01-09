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ОЛЕГ СЛИЖЕВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ КОАП И ПИКОАП
12:28 10.01.2020

Министр юстиции Олег Слижевский рассказал PRAVO.BY о деятельности Министерства юстиции в подготовке проектов новых Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Министерство юстиции принимает непосредственное участие в деятельности созданной межведомственной экспертной комиссии по подготовке проектов КоАП и ПИКоАП.

В целях организации данной работы внутри ведомства приказом министра юстиции создана рабочая группа из числа специалистов и руководителей структурных подразделений Министерства юстиции, а также утвержден план деятельности Министерства юстиции по подготовке проектов КоАП и ПИКоАП.

Кроме того, для сбора необходимых статистических сведений и информации о возможных проблемах при практическом применении составов административных правонарушений Министерством юстиции были направлены запросы в республиканские органы государственного управления, а также в главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.

«В рамках деятельности созданной межведомственной экспертной группы Министерство юстиции наряду с иными органами, ведущими административный процесс, будет вырабатывать предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов административной ответственности», - сказал Олег Слижевский.

Кроме того, по его словам, предполагается, что Министерство юстиции наряду с Национальным центром законодательства и правовых исследований будет аккумулировать предложения, поступающие от иных государственных органов, в целях их тщательной проработки и анализа с последующим направлением в администрацию президента.

В рамках проводимой работы по подготовке проектов КоАП и ПИКоАП планируется:

категоризация правонарушений в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий;

системный пересмотр и дифференциация административных взысканий, их вида и размера в зависимости от категории совершенного правонарушения и причиненного им вреда;

совершенствование и возможное расширение перечня оснований для освобождения от применения мер административной ответственности, в том числе ввиду малозначительности совершенного деяния;

перевод ряда составов административных правонарушений в категорию проступков, возбуждение административного процесса по которым возможно только по жалобе потерпевших;

упорядочение сроков наложения административных взысканий;

сокращение круга государственных органов и организаций, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях (с возможным расширением функций органов прокуратуры) и другое.

«На первоначальном этапе стоит задача с учетом мнений государственных органов выработать основные предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов административной ответственности, которые могут лечь в основу концепции проектов Общей и Особенной частей КоАП, а также подходы по структуре и основным положениям ПИКоАП. В последующем данные наработки после их тщательного анализа планируется использовать при подготовке проектов КоАП и ПИКоАП», - рассказал министр.
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