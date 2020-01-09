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ДО 19 ЯНВАРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
16:25 09.01.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления подготовлен в целях совершенствования требований при проведении аттестации руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, в том числе с учетом практики их применения, исключения неясностей и неточностей.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 января 2020 г. включительно на электронный адрес: .
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