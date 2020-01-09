С 3 января 2020 года вступило в силу постановление Министерства связи и информатизации Беларуси от 10 октября 2019 г. № 15 «Об утверждении Инструкции о требованиях по размещению и техническим характеристикам абонентских почтовых шкафов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, принятие постановления обусловлено тем, что регламентом Всемирной почтовой конвенции предусмотрены следующие максимальные предельные размеры простых отправлений письменной корреспонденции – 305x381x20 мм.

Отсутствие технических требований по изготовлению абонентских почтовых шкафов, предназначенных для доставки простых отправлений письменной корреспонденции, приводит к тому, что размеры, изготавливаемых в настоящее время абонентских почтовых шкафов и устанавливаемых на первых этажах жилых домов, не позволяют обеспечить доставку всех простых почтовых отправлений получателям. Это приводит к тому, что получатель вынужден обращаться в отделение почтовой связи за получением простых отправлений письменной корреспонденции, размеры которых превышают размеры абонентских почтовых шкафов, что приводит к образованию очередей.