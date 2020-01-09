ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ АБОНЕНТСКИХ ПОЧТОВЫХ ШКАФОВ
15:05 09.01.2020

С 3 января 2020 года вступило в силу постановление Министерства связи и информатизации Беларуси от 10 октября 2019 г. № 15 «Об утверждении Инструкции о требованиях по размещению и техническим характеристикам абонентских почтовых шкафов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, принятие постановления обусловлено тем, что регламентом Всемирной почтовой конвенции предусмотрены следующие максимальные предельные размеры простых отправлений письменной корреспонденции – 305x381x20 мм.

Отсутствие технических требований по изготовлению абонентских почтовых шкафов, предназначенных для доставки простых отправлений письменной корреспонденции, приводит к тому, что размеры, изготавливаемых в настоящее время абонентских почтовых шкафов и устанавливаемых на первых этажах жилых домов, не позволяют обеспечить доставку всех простых почтовых отправлений получателям. Это приводит к тому, что получатель вынужден обращаться в отделение почтовой связи за получением простых отправлений письменной корреспонденции, размеры которых превышают размеры абонентских почтовых шкафов, что приводит к образованию очередей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2020
валюта курс
EUR 2.3526
USD 2.1159
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3526 -0.0021
USD 2.1159 +0.0021
RUB 3.4592 +0.0387
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3560
USD 2.1180 2.1220
RUB 3.4570 3.4450
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1120
EUR/RUB 68.0400 68.7000
USD/RUB 61.3000 61.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте