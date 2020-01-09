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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
13:12 09.01.2020

Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Совета министров, предметом которого является порядок выдачи комплексных природоохранных разрешений, права и обязанности природопользователей и общественности в данной области отношений, и иные аспекты выдачи комплексных природоохранных разрешений.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, общественное обсуждение проекта проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 18 по 27 декабря 2019 г.

Количество участников публичного обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту.

При обсуждении проекта на «Правовом форуме Беларуси» поступили предложения от 2 представителей общественности – гражданина Станислава Тапспаева и ОО «Экодом».

С информацией в виде сводной таблицы замечаний и предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1677 и от 17 февраля 2012 г. № 156», можно ознакомиться на сайте НЦПИ.
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