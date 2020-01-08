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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11:40 09.01.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается повышение требований к участникам строительной деятельности в целях повышения качества разрабатываемой проектной документации, выполняемых строительных работ.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 января 2020 г. включительно на электронный адрес: .
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