НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11:40 09.01.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается повышение требований к участникам строительной деятельности в целях повышения качества разрабатываемой проектной документации, выполняемых строительных работ. Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 января 2020 г. включительно на электронный адрес: .